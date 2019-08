PSVR : Golem redonne des nouvelles PSVR : Golem redonne des nouvelles

On ose avouer avoir oublié son existence trois ans après son annonce, n'ayant pas fait parler de lui depuis un long moment (et il faut dire que les premières vidéos de présentation offraient davantage de crainte que de confiance), mais sachez que le projet Golem à l'attention du PlayStation VR est toujours en vie, avec un lancement annoncé pour cette fin d'année.



Quelques visuels sont tombés pour ce titre qui, techniquement, nous fera incarner un enfant bloqué dans son lit après un grave accident, mais qui parviendra à développer la capacité de transférer son esprit vers de gigantesques golems à incarner dans une aventure mêlant exploration et action.