Bioware : le producteur principal de Dragon Age 4 fait également ses valises

On commence à se poser de sérieuses questions sur l'avenir de Bioware car après le départ de Ben Irving (producteur principal d'Anthem) en début de semaine, c'est maintenant au tour de Fernando Melo d'annoncer faire ses valises, alors que l'homme avait un certain chantier sur le feu : il était lui aussi producteur principal, mais de Dragon Age 4.



Pas de restructuration imposée par EA puisque Melo affirme partir de sa propre décision, avec comme de coutume les termes d'usage, souhaitant bon courage à l'équipe et certifiant que les fans seront heureux de découvrir ce prochain épisode qui n'a pas encore de date ni de supports (mais parions logiquement sur PC, PS5, Scarlett).



En espérant maintenant que tout se passera bien.