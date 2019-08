USA : Breath of the Wild est le plus grand succès de la série (+ les performances de MLB et Smash Ultimate) USA : Breath of the Wild est le plus grand succès de la série (+ les performances de MLB et Smash Ultimate)

En marge du rapport NPD, Mat Piscatella du même institut est venu livrer quelques informations notables sur la bonne forme de certaines licences, avec pour commencer le fait que The Legend of Zelda : Breath of the Wild a acquis il y a quelques temps le statut d'épisode le plus vendu de l'histoire de la série aux USA (on savait déjà pour le Japon).



1. The Legend of Zelda : Breath of the Wild

2. The Legend of Zelda : Twilight Princess

3. The Legend of Zelda : Ocarina of Time

4. The Legend of Zelda : Majora's Mask

5. Link's Crossbow Training (et ouais)



Et on passe à la catégorie baseball où Sony continue de s'imposer comme le roi sur ce marché, avec sa franchise MLB dont le dernier épisode en date à un rythme de ventes suffisamment élevé pour (selon Piscatella) intégrer la première place d'ici quelques mois.



1. MVP Baseball 2004

2. MLB 17 : The Show

3. Mario Superstar Baseball

4. MLB 18 : The Show

5. MLB 19 : The Show



Enfin, coté baston, si on savait déjà que Mortal Kombat 11 était très bien placé en l'espace de quelques mois, on apprend aujourd'hui que c'est un certain Super Smash Bros. Ultimate qui en moins d'un an va devenir le plus grand succès de l'histoire dans sa catégorie (toujours aux USA, même si c'est probablement valable mondialement).



1. Super Smash Bros. Brawl

2. Super Smash Bros. Ultimate

3. Mortal Kombat X

4. Super Smash Bros.

5. Mortal Kombat 11

6. Injustice

7. Super Smash Bros. Melee

8. Injustice 2

9. UFC 2009

10. Mortal Kombat 9