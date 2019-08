Shantae 5 : des visuels et un titre Shantae 5 : des visuels et un titre

L'officialisation est tombée depuis un moment mais « Shantae 5 » a désormais un titre, de premiers visuels et une liste de supports : PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch et même Apple Arcade, le futur service d'abonnement sur iOS.



Shantae and the Seven Sirens donc, c'est en apparence une digne suite des anciens puisque l'on retrouvera toujours la formule MetroidVania, une patte esthétique semblable à Half-Genie Hero, et tout de même une nouveauté importante (en attendant d'en savoir plus) : une sorte de système de cartes à récupérer pour avoir davantage de liberté dans l'évolution de notre héroïne chevelue.



Toujours pas de date en revanche.