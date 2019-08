Splinter Cell : Ubisoft continue de réfléchir à un vrai retour de la franchise Splinter Cell : Ubisoft continue de réfléchir à un vrai retour de la franchise

De passage en Chine pour promouvoir son implémentation sur Switch (la console doit bientôt sortir sur ce territoire, avec d'ailleurs un jeu Lapins Crétins exclusif à ce marché), Ubisoft a dû une nouvelle fois faire face à une question de routine depuis plusieurs années : c'est bien tout ça, mais où est Splinter Cell au fait ?



Et il est intéressant de voir que le temps avançant, l'espoir commence à revenir pour un vrai retour de Sam Fisher, Yves Guillemot expliquant que les réflexions sont bien en cours pour faire revenir la licence de la manière dont on l'attend, ou en tout cas sous la forme d'un AAA (car l'expérience elle même est susceptible de différer des épisodes passés) et que les petits passages en guest ces derniers temps ont simplement pour objectif de maintenir un minimum la marque dans le média. Ce fut le cas pour une mission spéciale de Ghost Recon Wildlands, ou encore prochainement dans le cross-over Elite Squad (sans parler de la rétro sur One).



A l'heure actuelle, il devient assez difficile d'imaginer la grande résurrection sur cette génération, la carrière d'Ubisoft étant censée s'achever (selon les rumeurs) avec un Assassin's Creed Kingdom fin 2020 en cross-gen.