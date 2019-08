Cooking Mama fait son retour sur Switch Cooking Mama fait son retour sur Switch

On peut rire de cette annonce mais il est faut rappeler que Cooking Mama, c'est une licence qui pèse plus de 12 millions de ventes à travers le monde (dont le trois-quart aux USA), même s'il est vrai que tout cela est majoritairement dû à la bulle casual de l'époque Wii/DS, dont Majesco ne s'est d'ailleurs jamais remis de l'éclatement.



Et c'est donc un autre groupe, Planet Digital Partners, qui tentera sa chance en fin d'année avec Cooking Mama : Coming Home to Mama, reboot exclusif à la Switch dont la seule information connue pour l'heure est l'arrivée de plats végétariens pour faire plaisir à un plus grand nombre.



(Note : le jeu a un temps été listé sur PS4 mais rien de confirmé pour le moment)