Une date de sortie pour Knights and Bikes

Avec plus de deux ans de retard au compteur, ce qui est habituel pour un projet Kickstarter,a enfin une date de sortie et c'est donc ce 27 août que le titre débarquera sur les stores numériques PC et PlayStation 4.Si vous n'avez pas suivi l'actualité de cette petite aventure à ambiance revendiquée « Goonies », sachez qu'on y incarnera deux fillettes (l'IA se charge de la seconde, tandis que vous pourrez opter pour le coop local ou en ligne) partant explorer leur île pleine de secrets avec une histoire se déroulant sous six jours, chacun débloquant une nouvelle zone avec ses énigmes, ses petits combats et ses possibilités de craft pour améliorer vos vélos.On rappelle en outre que l'originalité esthétique vient de quelques spécialistes du genre, tous anciens de Media Molecule aussi bien à la composition que dans la DA (Rex Crowle, directeur créatif de).