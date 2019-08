Xbox Game Studios : Microsoft reste ouvert au multi-support en fonction du type d'expérience Xbox Game Studios : Microsoft reste ouvert au multi-support en fonction du type d'expérience

En mettant de coté Undead Labs et Playground qui déjà de base roulait exclusivement pour Microsoft, le rachat de plusieurs studios comme Obsidian, InXile et Double Fine ne pourra évidemment pas conduire à des exclusivités immédiates, des chantiers étant encore à terminer pour le compte d'autres éditeurs. Pour l'avenir, cela ne va évidemment pas se passer de la même façon même si Matt Booty, responsable de Xbox Game Studios, a souhaité nuancé l'évidence.



L'homme a en effet indiqué auprès de Game Informer (en réponse au cas Double Fine même si ça peut concerner d'autres studios) qu'en fonction du type de jeu, il se pourrait bien qu'un futur produit Microsoft sorte ailleurs que sur PC et Xbox. On nous indique notamment le cas Minecraft qui, même si racheté après coup par Microsoft, n'aurait de toute façon jamais pu avoir un tel poids s'il s'était contenté d'un ou deux supports et que de manière globale, une future expérience totalement orientée en ligne a toute possibilité de sortir également chez la concurrence si cela sert au jeu, notamment grâce au cross-play.



En revanche, dès qu'on s'oriente sur quelque chose de plus solo, le discours est tout autre : Matt Booty sous-entend clairement que la franchise The Outer Worlds (Obsidian) devrait, sorti du premier épisode à venir le 25 octobre, devenir une marque exclusivement Xbox (et PC).