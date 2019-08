2019 : les plus gros succès des différents territoires européens à mi-parcours 2019 : les plus gros succès des différents territoires européens à mi-parcours

A défaut de nous offrir des chiffres concrets, l'institut Gfk nous dresse un bilan de mi-parcours pour l'année 2019 avec les trois meilleurs ventes de janvier à juin pour les plus gros territoires européens, ajoutant d'ailleurs le Brésil et la Russie pour ceux que ça intéresse.



Et le grand gagnant, comme un peu chaque année, reste FIFA dans son édition 2019, suivi globalement de Rockstar avec la présence de Red Dead Redemption 2 dans sept pays, tandis que l'increvable GTA V continue de s'afficher dans le trio de tête de cinq classements.



Les deux autres gagnants sont New Super Mario Bros U. Deluxe (4,1 million de ventes le remaster) et Days Gone, qui même s'il brille bien moins que God of War dans les charts, a le mérite d'être la seule et unique nouvelle IP de l'année à s'afficher dans ces différents tops.