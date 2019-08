Dragon Quest XI S : une démo et quelques bonus Dragon Quest XI S : une démo et quelques bonus

Square Enix a tenu un nouveau Live (probablement le dernier) sur Dragon Quest XI S durant son « DQ Summer 2019 » où quelques informations supplémentaires sont tombées pour cette Definitive Edition attendue sur Switch le 27 septembre prochain.



- Une démo jouable va bientôt arriver sur l'eShop : pas de date précise et pas encore de confirmation pour l'Europe.

- Jouer à la démo vous offrira en bonus une graine de compétence pour le jeu complet, et la carte Erdrick [S] pour le F2P Dragon Quest Rivals (uniquement dispo au Japon).

- On savait déjà que le mode 2D (tiré de la version 3DS) vous permettra de visiter quelques zones bonus des anciens épisodes de la série. Pour cette édition, des zones de DQX seront ajoutées dans la liste.

- Nouvelle tenue pour Erik, tiré du manga One-Shot qui débutera sa pré-publication le 21 août dans le V-Jump. Il faudra un code pour débloquer la tenue et difficile de savoir encore comment procédera l'éditeur en occident.

- Pour ceux qui veulent modeler leur challenge, une nouvelle option draconique aveuglera constamment votre équipe.