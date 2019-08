Travis Strikes Again daté sur PC & PS4 Travis Strikes Again daté sur PC & PS4

Travis Strikes Again : No More Heroes et sa nouvelle jaquette un peu moche ne feront pas attendre longtemps les occidentaux, Marvelous confirmant la sortie des versions PC/PS4 pour le même jour que nos amis japonais, donc le 17 octobre prochain.



Et comme il n'y a rien d'autres à dire sur le sujet, on rappelle que Suda a récemment indiqué être dans la bonne direction coté pourparlers avec l'éditeur pour porter les deux premiers No More Heroes sur PS4/Switch, ce qui permettrait aux fans et intéressés de patienter jusqu'au troisième épisode attendu pour un vague 2020.