PS4 : face au conflit USA-Chine, Sony évoque une potentielle hausse du prix de vente

La situation devient cocasse et inédite aux USA (du moins à notre connaissance) : c'est au moment où l'on peut s'attendre à de nouvelles baisses de prix pour les consoles d'ici un an, fin de génération oblige, que se présage par haut risque un fait inverse.



Les États-Unis et la Chine vont en effet reprendre les négociations ce mercredi pour résoudre leur actuel conflit commercial, avec la menace d'une forte augmentation des taxes voulues par l'administration Trump pour tout produit fabriqué sur le marché chinois. Incluant donc forcément nos chères consoles.



Après de simples suggestions il y a quelques semaines, Hiroki Totoki (responsable des finances chez Sony) ne tourne désormais plus autour du pot : si jusque là Sony a pu supporter les nouvelles taxes, en cas de nouvelle hausse attendue, la PlayStation 4 va irrémédiablement augmenter son prix de vente aux USA et même si des options sont à l'étude, il y a de grandes chances au moins pour un temps que les consommateurs « supportent une partie du fardeau ».



Psychologiquement, le public risque effectivement d'être affecté par une potentielle hausse de quelques dizaines d'euros, envoyant la PS4 au dessus des 300$ (au lieu de 299) et la PS4 Pro au-delà des 400$ (au lieu de 399). On peut néanmoins estimer que si « tout se passe aussi mal que prévu », Sony saura anticiper la problématique d'ici le lancement de sa future PlayStation 5 en délocalisation la production dans un autre pays asiatique, à l'instar de Nintendo dont la Switch squatte déjà des usines du Vietnam.



