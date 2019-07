EA : le prochain Need for Speed se dévoilera enfin d'ici quelques semaines (GamesCom ?) EA : le prochain Need for Speed se dévoilera enfin d'ici quelques semaines (GamesCom ?)

Lors du traditionnel appel fait aux investisseurs, Electronic Arts a dévoilé quelques détails sur ses plans à venir, notamment le fait que Apex Legends maintiendra son modèle de saison qui semble lui réussir puisque le nombre de joueurs actifs a augmenté depuis la Saison 2. La Saison 3 est annoncée comme la plus conséquente à ce jour, et les revenus devraient encore augmenter à l'avenir avec le lancement en Chine.



Hormis cela, nous apprenons que le nouveau Need for Speed sera dévoilé dans quelques semaines, aux alentours de la GamesCom (des rumeurs non confirmées évoquent d'ailleurs une conférence), que NBA Live 20 sortira en fin d'année avec une « approche différente » (F2P ?) et que du travail est fait autour de l'EA Access pour étendre ce programme à davantage de supports.



Pour ce dernier point, on ne sait pas exactement si on parle de l'EA Access de base (dispo sur One/PS4), auquel cas on peut penser à la Next Gen car difficile de l'envisager sur Switch vu le catalogue, ou de la formule Origin Premier (uniquement sur PC pour l'heure) qui pour 15€ vous permet d'accéder aux jeux EA dès leur sortie, et directement dans les versions les plus chères (Ultimate, Deluxe…).