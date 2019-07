Sony : la PS4 passe les 100 millions Sony : la PS4 passe les 100 millions

Sony nous livre son premier rapport de l'année fiscale en cours (donc pour la période d'avril à juin) avec forcément une légère baisse de rythme vu que nous sommes tout de même dans la dernière étape de cette génération.



Que ce soit dans les revenus JV (4,16 milliards de dollars), le bénéfice opérationnel (672 millions) ou la part du JV dans les revenus globaux de Sony (32%), tout est en recul mais de pas grand-chose, permettant au constructeur de se maintenir largement dans le vert.



Quelques détails :



- 3,2 millions de PS4 vendues ce trimestre (pareil qu'en 2018)

- La PS4 passe le cap des 100 millions de consoles distribuées



- 42,9 millions de jeux vendus ce trimestre (40,6 millions l'année dernière)

- La part des ventes dématérialisées est désormais de 53 % (43 % en 2018)

- 36,2 millions d'abonnés PS Plus (en hausse de 2,3 millions sur un an)



Ce petit recul pousse tout de même Sony à revoir légèrement ses objectifs pour la totalité de l'année fiscale (d'avril 2019 à mars 2020) avec « seulement » 2,55 milliards de dollars souhaités en bénéfice opérationnel (contre 2,59 milliards) et 15 millions de PS4 distribuées (16 millions souhaitées au départ).