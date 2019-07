Smash Bros x Dragon Quest : RDV mardi

Nintendo annonce la tenue d'une nouvelle présentation vidéo consacrée à, qui se tiendra ce mardi 30 juillet à 15h00 (heure française), avec la promesse d'un gros aperçu de 22 minutes sur l'arrivée des héros de(III, IV, VIII et IX) au casting, la date de sortie de ce DLC, et selon les rumeurs des détails sur la MAJ 4.0.On rappelle que le duo Banjo & Kazooie suivra en fin d'année, et qu'il reste encore deux autres personnages à dévoiler, tous deux prévus d'ici le premier trimestre 2020.