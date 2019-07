GamesCom : THQ Nordic aura neuf jeux pour le salon, dont quatre encore non dévoilés

A la fin du mois d'août se tiendra la GamesCom 2019 où THQ Nordic fera part de sa présence avec tout de même neuf jeux dans ses valises qui seront placés dans les bornes jouables, dont cinq sont déjà connus :(remake)(remaster)Et pour les quatre autres, alors sachez que :- L'un sera jouable sur le salon et annoncé dans les jours à venir- Un sera annoncé durant la conférence d'ouverture et sera réservé à la presse- Deux autres en behind-close-door, et dont on ignore la période d'annonceOn croise les doigts pour que l'un du lot soit le nouveau, rapidement teasé mais pas encore officialisé, tout en rappelant qu'il se murmurait qu'un nouveausoit dans les cartons.