Yakuza 7 fera son show le 29 août Yakuza 7 fera son show le 29 août

Nous savions déjà que SEGA avait l'intention à la fin du mois d'août d'en dévoiler davantage sur celui que l'on appellera pour l'heure New Yakuza (ou Yakuza 7, qu'importe), mais c'est finalement le grand show qui nous attend : l'éditeur annonce une conférence spéciale le 29 août pour enfin savoir exactement à quoi nous attendre pour ce nouveau chapitre qui abordera un nouveau cycle scénaristique, avec l'arrivée de Kasuga Ichiban comme personnage principal.



Outre un trailer, des infos et du gameplay, on imagine que cela sera l'occasion de préciser la date de sortie (au moins japonaise) tandis qu'on croise déjà les doigts pour que SEGA renouvelle le coup de la traduction FR après l'excellent Judgment.