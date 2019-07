Switch : Nintendo et Tencent dévoileront bientôt leurs plans pour le marché chinois

Marché porteur même si toujours très compliqué à appréhender, la Chine accueillera (enfin) la Switch dans les temps à venir et les plans sur le sujet seront dévoilés en partie le 2 août lors d'une conférence de presse tenue conjointement par Nintendo et l'entreprise Tencent, qui servira ici de distributeur local.Le partenariat avait été annoncé en avril dernier et le constructeur a assuré entre temps que la délocalisation d'une partie de sa production (désormais au Vietnam) n'aurait aucune incidence sur ses objectifs.