Marvel Ultimate Alliance 3 : deux nouveaux persos gratuits en août + contenu du premier DLC

Alors que le titre sort aujourd'hui même dans les bacs Switch (notre test arrive plus tard dans la nuit, promis),profite de la ComicCon pour dévoiler un peu de son suivi.Outre la présence certifiée au casting de Loki dans le jeu de base (chose qu'on aurait pu vous dire nous-même), l'éditeur annonce une MAJ gratuite pour le 30 août pour ajouter Cyclops et Colossus en personnages jouables. Toujours sympa.Concernant le Season Pass, des trois packs, le contenu du premier a été dévoilé : les « Marvel Knights » seront composés de Blade, Punisher, Moon Knight et Morbius.Pour rappel, les deux autres packs seront aux couleurs des X-Men et des 4 Fantastiques.- Voici le trailer de lancement.