Fire Emblem Three Houses : trailer ''Cerfs d'Or''

Nintendo termine la présentation des maisons deavec les « Cerfs d'Or », troisième et dernier clan que vous pourrez choisir de mener en début de partie au sein de l'académie des officiers, les deux autres étant pour rappel les « Lions Saphirs » et les « Aigles de Jais ».Avec une sortie prévue en fin de semaine prochaine et aucun Direct spécial à l'horizon, on vous invite donc à retrouver la dernière Master Classpour en savoir plus sur le système de jeu, ou tout simplement attendre notre avis sur le sujet.