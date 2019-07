Xbox Game Pass : les jeux de juillet (partie 2) Xbox Game Pass : les jeux de juillet (partie 2)

Microsoft a dévoilé la seconde fournée de jeux Xbox Game Pass à venir sur le service dans cette deuxième moitié du mois de juillet, accompagnant les récentes sorties de Blazing Chrome, Dead Rising 4 ou encore L'Ombre de la Guerre.



17 juillet :

- Night Call (PC)



18 juillet :

- Metal Gear Solid V : The Phantom Pain (Xbox One)

- The Banner Saga 3 (PC et Xbox One)



25 juillet :

- Resident Evil 4 (Xbox One)

- Killer Instinct : Definitive Edition (PC et Xbox One)

- For the King (PC)