TLOH Akatsuki no Kiseki de retour sur Switch

En attendant une officialisation des portages deet, c'est un autre épisode beaucoup moins populaire de la franchisequi va faire son retour, cette fois sur Switch, avec. Prévu dès cet été sur l'eShop japonais avec quelques bonus (nouveau scénario et nouveau personnage), le titre est plus exactement un RPG online paru au départ sur mobile avant d'aller faire route sur PC, PS Vita puis PS4.D'ailleurs, en parlant de mobile, on se permettra d'ajouter que l'ultra populaire (en tout cas à une époque)reviendra également sur l'hybride de Nintendo dès la fin de l'année, aussi bien au Japon qu'aux USA. Probable qu'il en sera de même chez nous.