Sans surprise, le film Sonic aura du retard

On ne peut pas faire de miracle en quelques mois et le changement de design du hérisson bleu pour le filmmène sans surprise à un report… qui finalement ne change rien pour nous autres européens.En effet, si le film était attendu aux USA pour novembre, il arrivera finalement le 14 février 2020, soit la période préalablement annoncée pour la sortie européenne. Il est donc probable qu'on parle du coup d'une sortie mondiale, ce qui n'est d'ailleurs pas plus mal vu qu'il est très rare aujourd'hui d'avoir des décalages entre territoires (hors Japon évidemment).Plus qu'à attendre le trailer façon « nouvelle version ».