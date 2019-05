Game Freak aimerait ne plus être seulement ''le studio qui fait les jeux Pokémons''

Aux yeux du grand public, Game Freak, c'est les mecs deet absolument rien d'autres. On aurait presque de la peine pour eux quand on sait que depuis environ 15 ans, le studio essaye à rythme périodique de lancer de nouvelles licences qui ne parviennent jamais à marquer, desur GBA au plus récenten passant parMais Game Freak n'en démord pas, preuve des propos du programmeur Masayuki Onoue qui déclare que la boîte est aujourd'hui répartie en deux équipes : la Team 1 qui s'occupe du « Gear Project » (à savoir le lancement de nouvelles licences) et la Team 2 évidemment occupée sur Pikachu et sa bande, incluant le futurà venir sur Switch en fin d'année.Et le plus surprenant, car Onoue ne s'en cache même pas, c'est que la priorité actuelle est faite au « Gear Project » tant Game Freak souhaite impérativement briller un jour autrement qu'avec les increvables monstres de poche.On imagine que plusieurs projets sont en cours, au moins sur le papier, mais un seul reste connu officiellement pour le moment :, le RPG exclusif à la Switch qui devrait d'ailleurs sortir dans le courant de l'année.