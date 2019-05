One Piece World Seeker : des visuels du DLC Zoro One Piece World Seeker : des visuels du DLC Zoro

Ceux qui ne veulent pas lâcher One Piece : World Seeker toujours dans l'espoir qu'un jour, ce sera vraiment la bonne (on y croit, allez), Bandai Namco nous remémore que cet été sortira le premier des trois DLC, ici totalement consacré à Zoro qui vivra son aventure à la recherche du puissant robot ennemi Kagero (créé par Isaac).



Les quelques visuels laissent également entendre le retour de certaines têtes de la Marine qui ont visiblement envie de se faire bolosser un peu plus.



Les deux autres extensions, également à 10€ chacune et prévues en fin d'année puis début 2020, permettront de jouer respectivement avec Sabo et Trafalgar Law.