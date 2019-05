Charts USA (avril) : la Switch garde la tête + entrées de Mortal Kombat 11 et Days Gone Charts USA (avril) : la Switch garde la tête + entrées de Mortal Kombat 11 et Days Gone

Nous approchons de la fin du mois et comme à chaque fois, l'heure est aux charts US avec notre petit compte-rendu NPD pour le mois d'avril, avec un marché qui se maintient car si le hardware est en baisse (fin de génération, on le répète), les ventes softwares sont elles en hausse, permettant d'avoir un CA global de 842 millions de dollars (+1 % par rapport à 2018).



Coté Hardware :



Pour le quatrième mois de suite (donc sur toute l'année 2019 pour le moment), la Switch est encore et toujours en tête de classement, mais il faudra visiblement revenir plus tard dans la journée pour avoir des chiffres.



Coté Software :



- Mortal Kombat 11 est le patron du mois et est déjà la deuxième meilleure vente sur l'année. Détail à signaler : en classement individuel sur Switch, c'est également un top 1 et c'est la deuxième fois que cela arrive pour un tiers sur ce support, après la collaboration Mario + The Lapins Crétins.



- Days Gone s'en sort forcément très bien avec sa deuxième place pour un unique support, s'octroyant déjà la médaille du meilleur lancement dans la carrière de Sony Bend. Au niveau global, c'est le 7ème meilleur lancement de l'histoire des jeux Sony.



- Toujours coté Sony, MLB The Show 19 continue de pousser en s'octroyant le meilleur lancement de la franchise.



TOP DES VENTES US (AVRIL 2019)

- Classement par valeur.

- Pas de ventes numériques sur PC hors Steam.

- Pas de ventes numériques pour les jeux Nintendo.



1. Mortal Kombat 11

2. Days Gone

3. MLB The Show 19

4. The Division 2

5. Super Smash Bros. Ultimate

6. Grand Theft Auto V

7. Sekiro : Shadows Die Twice

8. Call of Duty : Black Ops IV

9. NBA 2K19

10. Yoshi's Crafted World



11. Red Dead Redemption II

12. Mario Kart 8 Deluxe

13. Assassin's Creed Odyssey

14. Minecraft

15. New Super Mario Bros. U Deluxe

16. Final Fantasy X & X-2 HD Remaster

17. The Legend of Zelda : Breath of the Wild

18. Jump Force

19. Battlefield V

20. Borderlands Remaster



TOP 10 DES VENTES US (2019)

- Classement par valeur.

- Pas de ventes numériques sur PC hors Steam.

- Pas de ventes numériques pour les jeux Nintendo.



1. Kingdom Hearts III (=)

2. Mortal Kombat 11 (N)

3. The Division 2 (-1)

4. Anthem (-1)

5. Resident Evil 2 Remake (-1)

6. Super Smash Bros Ultimate (+1)

7. Red Dead Redemption 2 (-2)

8. Sekiro : Shadows Die Twice (=)

9. Jump Force (-3)

10. MLB 19 : The Show (N)



Virés du top 10 : Call of Duty : Black Ops IV et New Super Mario Bros. U DX.