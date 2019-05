Sony livre de nouveaux détails sur la PlayStation 5 et l'avenir du PlayStation Now

Dans sa conférence faite aux actionnaires, Sony a livré plus de détails sur sa console de prochaine génération (qu'on nommera PlayStation 5, au cas où) avec forcément un rebond sur la récente annonce du partenariat avec Microsoft dans le cadre du Cloud Gaming.On apprend donc la volonté de pousser drastiquement à l'avenir le PlayStation Now, aussi bien en offre que sur le plan marketing, pour atteindre au moins 5 millions d'abonnés dans un premier temps (700.000 actuellement). Si Mark Cerny était silencieux sur le sujet il y a quelques mois, et on comprend aujourd'hui pourquoi, le ton n'est désormais plus le même avec notamment le fait que le jeu en streaming « jouera un rôle clé dans la prochaine génération », qu'il supportera des résolutions plus élevées (1080p et « au-delà ») et que d'autres supports devraient accueillir le service, en plus donc du PC, de la PS4 et de la future PS5. On vous laisse spéculer sur ce point.Hormis cela, Jim Ryan confirme les dires de Cerny sur le souhait de faire de la PS5 une machine purement « gamers », qu'elle sera bien rétrocompatible (donc on imagine au moins PS4 et PS2 Classics) et qu'elle supportera les technologies 8K, Ray Tracing, 3D Audio et SSD. Pour ce dernier point, on vous invite à jeter un œil ci-dessous pour voir la comparaison en matière de temps de chargement aussi bien pour les téléportations que les déplacements très rapides (limitant drastiquement tout ce qui tient du clipping).Enfin, Shuhei Yoshida a lui évoqué que la fonction lecture à distance sera de retour pour permettre de jouer à sa PS5 depuis n'importe où, et si possible depuis un smartphone, tout en assurant que la marque PlayStation poussera toujours les expériences solo à l'avenir, ce qui n'empêchera pas de regarder un peu plus du coté des jeux à long suivi.