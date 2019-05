Charts UK : Rage 2, premier sans briller Charts UK : Rage 2, premier sans briller

Après avoir dominé les charts pendant trois semaines, profitant surtout de l'absence de concurrence, Days Gone cède aujourd'hui la première place du classement UK au profit de Rage 2 qui malgré tout semble bien loin d'être au top : cette suite fait seulement un quart des ventes du premier épisode à son lancement, même si le dématérialisé doit comme d'habitude compenser.



Parmi les autres entrées, on remarquera le discret A Plague Tale : Innocence, un Sniper Elite V2 Remaster qui se contente de la 13ème place (dont 21 % de ventes sur Switch en passant) mais aussi le retour depuis deux semaines dans le top 40 de Sea of Thieves, aidé à la fois par le boost d'audience de la MAJ Anniversary, et le fait que le titre soit inclus dans le bundle du modèle All-Digital.



1. Rage 2 (N)

2. Days Gone (-1)

3. FIFA 19 (=)

4. Mortal Kombat 11 (-2)

5. Red Dead Redemption 2 (-1)

6. Mario Kart 8 Deluxe (=)

7. GTA V (-2)

8. The Division 2 (-1)

9. A Plague Tale : Innocence (N)

10. New Super Mario Bros. U (-2)