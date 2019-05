Jump Force : des visuels de Biscuit Krueger Jump Force : des visuels de Biscuit Krueger

Les trois premiers personnages du Season Pass de Jump Force sont attendus d'ici la fin du mois et après Seto Kaiba (Yu-Gi-Oh) et All-Might (My Hero Academia), c'est maintenant Biscuit Krueger de Hunter x Hunter qui a droit à ses premiers visuels officiels, où l'on remarquera que la relative « jeune » femme bénéficiera de sa transformation spéciale.



Rappelons que les six autres combattants du pass seront :



- Toushirou Hitsugaya (Bleach)

- Gros Buu (DBZ)

- Katsuki Bakugou (My Hero Academia)

- Trafalgar Law (One Piece)

- Grimmjow Jaegerjaquez (Bleach)

- Madara Uchiha (Naruto)