Metro Exodus : le contenu du Season Pass Metro Exodus : le contenu du Season Pass

Pratique un poil douteuse qui doit faire uniquement appel à la confiance des joueurs, Metro Exodus comme d'autres avant lui proposait un Season Pass (24,99€ ou inclus dans l'édition GOLD) dont on ne savait quasiment rien, ou tout cas jusqu'à présent.



Car Deep Silver a enfin décidé de lever le voile sur le contenu qui proposera deux extensions décrites comme suit.



The Two Colonels

- Flashback où l'on incarnera le Colonel Khlebnikov pendant les derniers jours de la ville fantôme Novosibirsk.

- Structure linéaire.

- Nouveau type de lance-flamme.

- Prévu cet été.



Sam's Story

- Comme son nom l'indique, on y incarnera Sam (vu parmi les passagers de l'Aurora) qui compte rejoindra Vladivostock dans l'espoir d'y retrouver vivante sa petite famille.

- Structure ouverte.

- Prévu début 2020.