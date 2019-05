Quelques bonus pour Rune Factory 4 Special

Le « Special » de l'édition Switch den'a pas pour unique but d'indiquer qu'il s'agira d'une version HD puisque Marvelous ajoutera des éléments exclusifs, avec donc une fonction commentaires audios qui permettra de découvrir quelques réflexions et anecdotes de 15 doubleurs à divers moments de l'aventure, mais également et surtout une histoire inédite, dont on ne sait pas grand-chose hormis qu'on y découvrira un nouvel aspect de Ventuswill (demoiselle dragon).Le titre bénéficiera en outre d'une cinématique d'introduction inédite que vous pouvez retrouver dès à présent ci-dessous, ou directement dans votre cartouche en fin d'année (en Europe), voir dès le 25 juillet (au Japon).