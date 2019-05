Super Mario Maker 2 se présentera demain soir

Nintendo se rend compte qu'il sera temps de dévoiler plus en détails la prochaine exclusivité d'importance de la Switch et comme souvent dans ce genre de cas,aura droit à son propre mini-Direct de 15 minutes qui se tiendra dans la nuit du 15 au 16 mai, à minuit tapante.On en connaît déjà la date de sortie (28 juin) et reste donc à en dévoiler toutes les informations, avec confirmation ou non d'un mode coopération.