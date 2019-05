Quelques visuels pour Oddworld Soulstorm Quelques visuels pour Oddworld Soulstorm

Après le « teaser trailer » qui laisse présager une présentation plus complète dans les jours ou semaines à venir, voici maintenant quelques visuels pour Oddworld Soulstorm, la réinterprétation de L'Exode d'Abe qui était en fait « la deuxième partie du premier épisode d'une pentalogie » dont on n'a jamais vu plus de la moitié. On ignore d'ailleurs comment s'articulent aujourd'hui les plans autour de cette saga mais Lorne Lanning compte visiblement toujours aller au bout de son projet débuté il y a 22 ans (hé ben…).



L'équipe souhaite en tout cas prendre son temps contrairement à la version originale pondue en seulement 9 mois, chantier dont Lanning a encore de très mauvais souvenirs comme il l'avoue auprès d'Eurogamer, et c'est pour cela qu'il faudra attendre 2020 pour que les choses soient bien faites, avec une belle rehausse graphique par rapport à New'n'Tasty et de nouveaux éléments de gameplay, notamment du loot & craft.