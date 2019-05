Red Dead Redemption 2, c'est 24 millions, pendant que GTA V dépasse lui les 110 millions Red Dead Redemption 2, c'est 24 millions, pendant que GTA V dépasse lui les 110 millions

Take-Two lâche ses chiffres durant ses résultats fiscaux, en annonçant notamment que Red Dead Redemption 2 a dépassé les 24 millions de ventes mondialement… pour seulement 1 seul million durant le premier trimestre 2019. L'éditeur a beau parler de résultats supérieurs aux attentes, on en vient à se demander ce qu'ils espéraient vraiment quand on voit un tel effondrement, sans parler de la problématique du pendant online qui ne semble pas engendrer une grande hype.



A contrario, Grand Theft Auto V continue d'être le roi du monde en dépassant tranquillement les 110 millions, avec des ventes qui restent très fortes sur les 6 derniers mois. Si GTA VI n'arrive pas rapidement, qui peut réfuter la possibilité d'un (re)remaster sur la prochaine génération ?



UPDATE



- Pour l'année fiscale qui s'est terminée le 31 mars dernier, CA en hausse de 49% pour T2 (2,67 milliards de dollars) et bénéfices nets en hausse de 92% (333,84 millions).



- L'éditeur continue de compter sur l'avenir de Red Dead Online.



- La franchise NBA 2K continue d'être l'une des plus importantes du domaine sportif : plus de 9 millions de ventes pour l'édition 2019 (équivalent à celle de 2018).



- Pour l'année fiscale en cours, Take-Two espère un CA entre 2,7 et 2,8 milliards, laissant entendre qu'il se prépare certaines choses.