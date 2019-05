Marvelous change de PDG et évoque ses prochains jeux (dont un peu de censure) Marvelous change de PDG et évoque ses prochains jeux (dont un peu de censure)

Marvelous annonce un changement dans son organigramme avec la démission de l'actuelle PDG Haruki Nakayama, qui quittera son poste le 18 juin en raison de gros problèmes de santé, remplacé par son vice-président Shuichi Motoda.



L'éditeur a tout de même entretenu une session de questions/réponses pour apprendre que :



- Rune Factory 5 (Switch) n'arrivera pas pour cette année fiscale, donc sortira dans tous les cas « après » le 31 mars 2020 au Japon.

- On nous (re)confirme le développement d'un nouveau Story of Season (en marge du spin-off avec Doraemon), qui sera dédié au secteur des consoles de salon. En même temps, il n'y a plus vraiment le choix puisqu'il n'y a plus de machines full-nomade, mais ça permet au moins de s'assurer que le mobile ne récupérera pas la licence.

- On nous fait savoir qu'un titre encore non annoncé a dû subir quelques coupes niveau « expressions sexuelles ». Donc on imagine un jeu PS4 (Sony imposant la censure contrairement à Nintendo) et donc un autre projet que Senran Kagura 7ven, sauf si Marvelous considère qu'un titre n'est pas encore vraiment annoncé tant qu'il n'a pas été présenté.



On rappelle que ces affaires de censures ont conduit au récent départ de Kenichiro Takaki, producteur de la franchise précitée qui s'est globalement dit que quitte à faire des jeux avec moins de boobs, autant les faire ailleurs. Chez Cygames en l'occurrence.