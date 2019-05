Charts Japon : le top 30 de la Golden Week

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 29 avril au 5 mai 2019, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.Un peu de retard dû à la Golden Week et d'ailleurs, aucun chiffre hardware à se mettre sous la main (on sait via Dengeki que la Switch a néanmoins dépassé le total de la PS4) mais à la place, un bon gros trop 30 qui atteste d'une semaine bien faible pour une période qui était un temps assez importante pour les ventes.Aucune nouveauté d'ailleurs, ce qui permet àde se maintenir au sommet pour une deuxième semaine, poursuivi par une tornade de jeux Switch qui montrent leurs ventes sur la longueur. On remarquera par exemple quea fini par dépasser les 400.000 (hors démat), le mettant à la hauteur des épisodes Game Boy (Color) & Game Cube, même si la route sera très longue pour espérer atteindre l'épisode N64, le seul ayant dépassé le million sur ce territoire.