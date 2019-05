K.Harada n'est aujourd'hui plus très confiant sur l'avenir de Tekken X Street Fighter K.Harada n'est aujourd'hui plus très confiant sur l'avenir de Tekken X Street Fighter

Pure arlésienne dans l'histoire de Bandai Namco, Tekken x Street Fighter fut annoncé il y a bientôt 10 ans, d'ailleurs en même temps que son pendant Capcom-ien Street Fighter x Tekken qui a lui bien réussi à atteindre les bacs (pour un résultat peu mémorable d'ailleurs).



Après une longue période de silence, Katsuhiro Harada est revenu sur son sujet en 2015, affirmant que le roster était signé et que le développement tournait à 30 %, donnant de l'espoir sous réserve d'une certaine patience.



Mais nous voilà en 2019 et le ton n'est plus le même. S'exprimant auprès de VGC, ce même Harada affirme aujourd'hui que le chantier Tekken 7 et son succès (3 millions de ventes actuellement) ont changé la donne. Tekken x Street Fighter n'a en fait pas bougé depuis 2016 et devrait rester éternellement dans cet état car même s'il a toujours envie de le faire, l'homme reconnaît que l'époque des jeux à suivi donne un intérêt relatif à de multiples productions du même genre, susceptibles de bêtement s'auto-concurrencer sur un marché déjà assez fermé (dans le cas de la baston).



Harada va même jusqu'à sous-entendre que plus rien n'est prévu du coté de Capcom, et que ces derniers seraient donc aujourd'hui à même de refuser la reprise du chantier.



Dira t-on en conclusion que rien n'empêche aujourd'hui le producteur de poursuivre sa volonté de cross-over sans passer par un jeu dédié : pourquoi pas un nouveau membre de la team Street Fighter dans un prochain Pass de Tekken 7 (qui met déjà en avant Akuma) ?