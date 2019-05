Sony : nouveau State of Play ce jeudi 9 mai (avec du neuf pour Medievil)

Juste après son nouveau format State of Play en avril, Sony nous avait donné rendez-vous le mois suivant et parole est tenue puisque la deuxième édition aura lieu ce jeudi 9 mai à minuit (dans la nuit de jeudi à vendredi on précise).Si le compte Twitter officiel promet déjà duet une nouvelle annonce, il se murmure déjà dans les couloirs (via l'insider ZugheEx précisément) que l'on pourrait revoir un titre tiers annoncé il y a un moment.