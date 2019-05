Croteam va porter son moteur sur Switch Croteam va porter son moteur sur Switch

Continuant de bosser sur son arlésienne Serious Sam 4 (le titre fut tout de même annoncé en 2013), Croteam devrait prochainement arrondir ses fins de mois sur l'hybride de Nintendo puisque le studio nous annonce être en train de porter dessus son moteur maison, qui visiblement « fonctionne » même s'il doit encore faire l'objet de peaufinage.



Et vu que ce genre de boulot doit mener à de l'argent, on peut donc s'attendre à l'arrivée future de quelques anciens Serious Sam sur Switch et même possiblement, comme le sous-entend le développeur, un certain The Talos Principle, petite pépite du puzzle/narration déjà disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.



(Source : WCCTech)