PS Now & Streaming : Sony évoquera davantage sa stratégie future le mois prochain PS Now & Streaming : Sony évoquera davantage sa stratégie future le mois prochain

Pourtant parmi les précurseurs du sujet via le PlayStation Now, Sony n'est pas de ceux qui communique le plus sur l'expérience de jeu en Streaming, du moins jusqu'à présent puisque le constructeur compte dévoiler sa stratégie future à la fin du mois de mai durant son « Corporate Strategy Meeting », et ce en marge de la récente annonce chiffrée de 700.000 utilisateurs en mixant abonnés PS4 & PC.



Sans encore avoir d'indices sur les éléments qui seront livrés, il est somme toute logique de voir Sony rappeler son existence sur ce type de marché après la récente présentation de Stadia (Google), tandis que Microsoft ne devrait plus tarder à affiner ses plans concernant son projet xCloud.