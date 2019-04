Arizona Sunshine : un deuxième DLC cet été Arizona Sunshine : un deuxième DLC cet été

L'équipe de Jaykwalkers a trouvé son rythme : 2016 a vu la sortie du FPS VR Arizona Sunshine sur PC, 2017 la version PSVR, 2018 le premier DLC, et 2019 servira donc à accueillir le deuxième contenu, plus précisément dans le courant de l'été.



Probablement vendu au même prix que le premier (seulement 2,49€), The Damned nous conduira dans les alentours d'un barrage électrique, nouvelle zone évidemment envahie de zombies qu'il faudra dégommer avec le matos entre vos mains, seul ou en coopération.