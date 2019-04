L'Aventure Layton : la localisation se confirme L'Aventure Layton : la localisation se confirme

Il devient de plus en plus probable que L'Aventure Layton version Switch tentera de se faire une petite place parmi les sorties de l'été : l'organisme de classification US (ESRB) vient de lister le jeu, rebondissant donc sur l'équivalent allemand il y a quelques semaines.



En attendant une annonce officielle, rappelons que deux autres rumeurs de portages/localisations sont en cours coté Level-5 : l'arrivée prochaine en occident de The Snack World, et une version Switch de Professeur Layton et L'Étrange Village (le premier épisode de la série).