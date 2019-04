Kingdom Hearts III : le premier DLC annoncé Kingdom Hearts III : le premier DLC annoncé

On savait que la déclaration allait tomber à un moment ou un autre mais on ne pensait pas que ce serait si tôt : après la mise à disposition du mode Critical, Kingdom Hearts III se voit annoncer officiellement son premier contenu payant.



L'information a été livrée durant le « Kingdom Hearts Orchestra : World of Tres » à Tokyo et on sait donc que le DLC proposera les choses suivantes :



- Scénario bonus « Re:Mind »

- Limit Cut Episode + boss

- Secret Episode + boss

- Doublage US (pour la version japonaise)

- Et plus encore



Un descriptif qui soulève encore quelques questions et faute d'avoir la moindre date ni même un trailer, on se contentera de patienter, en notant que le titre se verra également rajouter (gratuitement cette fois) une nouvelle keyblade avec la forme qui va avec.