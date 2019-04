Dead or Alive 6 se contente de 350.000 ventes Dead or Alive 6 se contente de 350.000 ventes

Dans son rapport financier, Koei Tecmo vient d'annoncer avoir livré 350.000 unités de Dead or Alive 6 à la date arrêtée du 31 mars dernier, donc sur un mois. Un score assez faible dans le domaine de la baston déjà moins glorieux qu'à une certaine époque, et surtout inférieur à celui de Dead or Alive 5 qui s'était vendu à 580.000 exemplaires sur le même laps de temps, mais on compte sur l'éditeur pour booster le score sur la longueur à coups d'éditions « Ultimate » & co.



Pendant ce temps, Warriors Orochi 4 a dépassé les 700.000 ventes (dont environ la moitié en Asie), un bilan finalement assez proche de Dynasty Warriors 9, preuve que l'ancienne formule des Musô a encore son mot à dire.