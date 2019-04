Non, la PlayStation 5 ne sortira pas début 2020 Non, la PlayStation 5 ne sortira pas début 2020

On s'en doutait un peu mais vu que certains sont susceptibles de penser le contraire « au cas où », sachez que même si la PlayStation 5 a quasiment toutes les chances de sortir en 2020, non, elle n'arrivera pas au cours du premier trimestre comme l'a fait la Switch (ou encore la PS4 au Japon).



Sony a en effet indiqué clairement en marge de son rapport fiscal que la prochaine génération ne sera pas lancée « dans les 12 prochains mois », cette période étant plutôt consacrée à un fort investissement financier pour cette dernière.



Bonus pour la route :

- Le PlayStation Now est en croissance de 40 % avec pour la première fois un chiffre concret : environ 700.000 abonnés.