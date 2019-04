Nintendo Switch Online : 9,8 millions d'abonnés Nintendo Switch Online : 9,8 millions d'abonnés

En marge des résultats fiscaux, l'actuel PDG de Nintendo (Shuntaro Furukawa) a répondu à quelques détails supplémentaires sur la carrière de la Switch en annonçant que le service d'abonnement en ligne approchait déjà les 10 millions de joueurs (9,8 millions précisément), sans inclure les périodes gratuites mais en comptant tout de même les abonnements familiaux (plus chers, mais pouvant aller jusqu'à 8 joueurs). 2,9 millions d'entre eux en ont du coup profiter pour tâter du Tetris 99.



Et hormis ça :



- Le ration ventes software/hardware est supérieur à celui de la Wii.

- La carrière de la Switch est pour l'heure meilleure que celle de la 3DS.

- D'autres sorties sont prévues pour cette année fiscale (en plus des jeux déjà annoncés).