Nintendo fait son bilan fiscal, et n'annoncera pas de nouvelle Switch... du moins à l'E3 Nintendo fait son bilan fiscal, et n'annoncera pas de nouvelle Switch... du moins à l'E3

Au tour de Nintendo de dévoiler ses résultats fiscaux pour la période couvrant du 1er avril 2018 au 31 mars 2019, avec une bonne performance mais tout de même moins qu'escompté : la firme souhaitait de base 20 millions de Switch vendues, pour ensuite réviser son objectif à 17 millions, et c'est finalement 16,95 millions de consoles qui ont été écoulées durant cette période.



Au total, la machine aura tout de même atteint les 34,74 millions d'exemplaires livrées à travers le monde, devançant déjà la bonne vieille N64 (32,93 millions), pour 187,5 millions de jeux. Les chiffres globaux sont de toute façon à la hausse avec l'équivalent de 9,6 milliards d'euros en CA (+1,2 milliards) et un bénéfice net d'1,5 milliard (+ 300 millions).





Quelques détails coté jeux :



- Yoshi's Crafted World est déjà million-seller.

- Mario Tennis Aces devient le plus grand succès de la série.

- Mario Kart 8 Deluxe est actuellement la troisième meilleure vente de la série.

- Super Smash Bros. Ultimate dépasse Brawl et devient la meilleure vente de la franchise en moins de quatre mois.





Les meilleures ventes de la console (jeux Nintendo) :



1. Mario Kart 8 Deluxe : 16,69 millions

2. Super Mario Odyssey : 14,44 millions

3. Super Smash Bros. Ultimate : 13,81 millions

4. Zelda : Breath of the Wild : 12,77 millions

5. Pokémon Let's Go : 10,63 millions

6. Splatoon 2 : 8,7 millions

7. Super Mario Party : 6,4 millions

8. New Super Mario Bros. DX : 3,31 millions

9. 1-2 Switch : 2,97 millions

10. Mario Tennis Aces : 2,64 millions

11. Kirby Star Allies : 2,56 millions

12. Donkey Kong Country : Tropical Freeze : 2,25 millions

13. Captain Toad : Treasure Tracker : 1,18 million

14. Yoshi's Crafted World : 1,1 million

15. NintendoLabo Kit 01 : 1,01 million





Pour le reste :



- La 3DS passe les 75 millions de ventes depuis son lancement.

- 5,95 millions de NES & Snes Mini ont été vendues pendant l'année fiscale.

- Le CA numérique est en nette progression (+95%).

- Le mobile reste discret, ne représentant que 5 % du CA total, avec une petite hausse de 17 %.





Et pour l'année fiscale en cours ?



Du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, Nintendo mise cette fois sur 18 millions de Switch vendues (qui porterait le total à 52 millions) mais l'actuel PDG nie l'annonce d'un ou plusieurs nouveaux modèles à l'E3. On remarquera d'ailleurs que l'homme sait jouer sur les mots car rien n'empêche du coup une annonce « avant » ou « après » le show de Los Angeles. Les rumeurs continuent en effet d'être insistantes, et les analyses ont remarqué que si le constructeur prévoyait un CA plus élevé pour l'exercice en cours, le bénéfice net serait en légère chute (-7%), supposant un léger surcoût coté chaîne de fabrication. A suivre.



Quant aux jeux, Nintendo confirme que les dates de ses principaux titres sont maintenues pour promettre une bonne grosse année fiscale (Super Mario Maker 2, Astral Chain, Fire Emblem, Luigi's Mansion 3, Zelda : Link's Awakening, Animal Crossing et Pokémon Épée & Bouclier), tout en avouant que Bayonetta 3 n'a lui toujours aucune date.