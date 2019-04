Selon Nikkei, Nintendo envisageait de rentrer dans la VR il y a trois ou quatre ans Selon Nikkei, Nintendo envisageait de rentrer dans la VR il y a trois ou quatre ans

Dans son dernier article sur Nintendo, qui a notamment évoqué la nouveau modèle de Switch pour la fin d'année, le groupe économique Nikkei a également fait mention selon ses sources de la VR avec une petite déclaration qui prouve encore que la langue de bois règne dans l'industrie : contrairement aux nombreuses affirmations de ses portes-paroles, le constructeur envisageait bien de rentrer sur le marché de la réalité virtuelle depuis un moment, et plus précisément depuis « trois à quatre ans ». Donc en gros dès la fin de la pauvre Wii U, ou pour les débuts de l'actuelle Switch.



Pourquoi ça ne s'est pas fait ? Hé bien selon Nikkei, il y a tout d'abord le fait que l'organigramme de Nintendo a forcément évolué depuis l'ère Yamauchi. Il y a deux décennies, il suffisait d'une simple approbation du PDG pour lancer un projet, tandis qu'aujourd'hui, par l'unification des départements, il faut une validation de plusieurs hauts responsables, et suffisamment ont refusé de se lancer sur le secteur de la VR.



Selon les mêmes sources, ce refus est tout simplement dû à la concurrence. Là où le PC reste un marché à part des consoles, et que le mobile n'a jamais été beaucoup plus loin que le gadget, la percée de Sony avec le PlayStation VR a coupé l'herbe sous le pied de Big N : difficile aujourd'hui de se démarquer faute d'un hardware suffisamment puissant, sans parler du fait que Sony a très vite souhaité proposer des titres plus importants que le coté « parc d'attraction ».



De fait, la VR ne peut plus être traduite comme une innovation à moins de revoir ses plans pour creuser en profondeur. Le kit 4 de NintendoLabo incarne en quelque sorte un test, et reste désormais à voir s'il sera suffisamment concluant pour que la firme ose un jour plonger corps et âme dedans, avec suffisamment d'originalité dans le software.