Konami Arcade Anniversary Collection disponible + la liste des 8 jeux de la Castlevania Collection

Konami vient de mettre en téléchargement sa compilationpour fêter les 50 ans du groupe, avec donc un accès à 8 petits jeux pour tout de même 19,99€ sur tous les principaux supports : Steam, PS4, One & Switch.Les intéressés pourront donc récupérer ça en coup de vent (environ 220mo la compile), avec à l'intérieur :(Castlevania)(A-Jax)(Life Force)(Gradius)(Gradius IIUne compile qui propose en bonus des options d'affichage, un système de quick-save et un carnet de développeurs sur la création de ces différents jeux.Parallèlement à tout cela, l'éditeur nous annonce que sa compilationarrivera elle le 16 mai sur les mêmes supports, et on a maintenant la liste complète.(Nes)(Nes)(Nes)(GB)(GB)(MegaDrive)(Snes)(GB)N'oubliez pas enfin qu'une compilationdoit également sortir d'ici la fin d'année.