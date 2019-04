Nikkei confirme à son tour l'arrivée d'une Switch plus ''nomade'' pour la fin d'année Nikkei confirme à son tour l'arrivée d'une Switch plus ''nomade'' pour la fin d'année

Il n'y a pas de fumée sans feu et après le Wall Street Journal et Eurogamer, c'est au tour du groupe économique Nikkei d'indiquer selon ses sources que Nintendo sortira bien un nouveau modèle de Switch d'ici la fin d'année, davantage orienté « nomade » mais néanmoins compatible avec la philosophie du support par la possibilité de le brancher à un dock pour y jouer sur la télé.



Attention, il peut d'ailleurs très bien s'agir d'un nouveau type de dock vendu à part, et ce serait même probable tant il serait difficile de « rentrer » un modèle plus petit dans l'actuel (les sticks risquent de coincer légèrement). Dans tous les cas, ce serait une affaire en or pour Nintendo de sortir une version moins chère dans les mêmes eaux que Animal Crossing et Pokémon Épée & Bouclier, tout en approuvant les objectifs du nouveau PDG qui souhaite que la console passe une nouvelle étape avec la perspective de plusieurs consoles par famille (comme une portable donc).



Le magazine Nikkei ne mentionne en revanche pas la « Switch Pro » (pourtant évoquée par les deux autres sources) et indique en passant que le programme QOL a finalement été abandonné, même si l'on s'en doutait un peu.